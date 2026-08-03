Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki son sınavına çıkıyor. Turuncu-yeşilli ekip, kamp dönemini galibiyetle tamamlayarak yeni sezon öncesinde moral kazanmayı hedefliyor.

ERZURUM KAMPINDA SON PROVA

Trendyol Süper Lig hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlıyor. Akdeniz temsilcisi, kampın son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 7 No'lu Saha'da oynanacak.

TEKNİK HEYET SON DEĞERLENDİRMELERİ YAPACAK

Teknik direktör ve ekibi, sezon öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında futbolcuların fiziksel durumunu, oyun temposunu ve taktik organizasyonunu bir kez daha gözlemleme fırsatı bulacak. Maç, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala kadro planlaması açısından da önemli veriler sunacak.

HAZIRLIK MAÇLARINDA İSTENEN SONUÇLAR GELMEDİ

Corendon Alanyaspor, Erzurum kampında oynadığı ilk iki hazırlık maçında Mısır temsilcisi Pyramids FC ile İran ekibi Persepolis'e mağlup oldu. İlk etap kamp çalışmalarında oynanan iki hazırlık karşılaşması ise beraberlikle sona ermişti.

Turuncu-yeşilli ekip, Erzurumspor FK karşısında kazanarak hazırlık dönemini olumlu bir sonuçla kapatmayı amaçlıyor.

ERZURUMSPOR FK SÜPER LİG'E YENİDEN DÖNDÜ

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor FK, 2026-2027 hazırlıklarını kendi tesislerinde ve Erzurum'da iki etap halinde gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yeni sezona hazırlanırken, hazırlık sürecinde toplam beş hazırlık maçı planladı. Erzurumspor +1

SEZON ÖNCESİ SON SINAV

Erzurumspor FK karşılaşması, Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçı olacak. Teknik heyet, bu karşılaşmanın ardından lig haftasına yönelik çalışmalarını Alanya'da sürdürecek. Turuncu-yeşilliler, sezonun ilk resmi maçına kadar eksiklerini tamamlayarak Süper Lig'e hazır bir görüntü vermeyi hedefliyor.