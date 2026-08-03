TRENDYOL Süper Lig'in 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yüksek irtifa kampında yoğun tempoda çalışan turuncu-yeşilli ekip, teknik heyetin hazırladığı program doğrultusunda hem fiziksel hem de taktik anlamda lige hazırlanıyor.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarına geçen futbolcular, idmanın ilerleyen bölümünde taktik organizasyonlar ve pas çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel seviyelerini en üst noktaya çıkarmak için özel antrenman programı uygularken, futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

Yeni transferlerin takıma uyum sürecini hızlandırmayı amaçlayan teknik heyet, kamp boyunca takım içindeki rekabeti de artırmayı hedefliyor. Antrenmanlarda yüksek tempo ve disiplin ön planda tutulurken, oyuncuların istekli performansı teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Erzurum kampını en verimli şekilde tamamlamayı planlayan Alanyaspor, hazırlık maçlarında eksik yönlerini tespit ederek sezonun ilk haftasına hazır girmeyi amaçlıyor. Turuncu-yeşilli ekip, kamp süresince oynayacağı karşılaşmalarla hem yeni transferleri hem de farklı oyun planlarını sahada test edecek.

Corendon Alanyaspor Kulübü de antrenmandan kareleri resmi sosyal medya hesaplarından "Erzurum kampında çalışmalarımız devam ediyor." notuyla paylaşırken, taraftarlar yeni sezon öncesi takımlarının çalışmalarını ilgiyle takip etmeyi sürdürüyor.(Mehmet TUNÇ)