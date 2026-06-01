SEZON başında Bandırmaspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'deki ilk sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi. Daha önce Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öne sürülen İbrahim Kaya için bu kez Galatasaray'ın devreye girdiği ileri sürüldü.

Transfer haberleriyle yakından takip edilen platformlardan Transfermarkt'ta yer alan iddiaya göre, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın, Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sahadaki özgüvenli futbolu, hızı, bitiriciliği ve etkili koşularıyla dikkat çeken genç oyuncu, sezon boyunca takımının önemli isimleri arasında yer aldı. Corendon Alanyaspor ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunan İbrahim Kaya, geride kalan sezonda Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Transfer iddialarıyla ilgili kulüplerden veya oyuncu cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (Mehmet AL)

