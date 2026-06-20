Alanyaspor'un 2017-2020 yılları arasında formasını giyen eski futbolcularından Junior Fernandes, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deneyimli oyuncu eski başkanını zor günlerinde yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde başarılı bir kapalı bypass operasyonu geçiren Başkan Çavuşoğlu'na acil şifalar dileyen Fernandes, sağlık durumu hakkında geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Ziyaret esnasında ayrıca, geçtiğimiz ay ağabeyi Aydın Çavuşoğlu'nu kaybeden Hasan Çavuşoğlu'na ve ailesine yönelik başsağlığı dilekleri de iletildi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Hem ameliyat süreci hem de yaşadığı kayıp nedeniyle zor bir dönemden geçen Başkan Hasan Çavuşoğlu, eski oyuncusunun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, gösterdiği vefa ve ilettiği iyi dilekler sebebiyle Junior Fernandes'e teşekkürlerini sundu.

ALANYASPOR FORMASIYLA 3,5 SEZON

Turuncu yeşilli takıma hizmet ettiği yaklaşık 3,5 sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Fernandes, kulüp tarihinin iz bırakan yabancı oyuncuları arasında yer alıyor. Yıllar sonra gerçekleşen bu buluşma, Alanya spor camiasında eski oyuncularla kulüp yönetimi arasındaki bağların güçlü kaldığını gösteren bir detay olarak kamuoyunun ilgisini çekiyor.