Corendon Alanyaspor, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu hazırlıklarına resmen başladı. Turuncu-yeşilli ekip, yeni sezonun ilk antrenmanını Cengiz Aydoğan Alanyaspor Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Pereira yönetiminde ilk çalışma
Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, sezonun ilk çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Hazırlıkların ilk gününde oyuncuların istekli görüntüsü dikkat çekti.
Top kapma ve çift kale maç
Isınma bölümünün ardından top kapma organizasyonlarına geçen futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı. Teknik heyetin, oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Hazırlıklar devam edecek
Alanyaspor'un yeni sezon kamp programı kapsamında önümüzdeki günlerde antrenman temposunu artırması ve hazırlık çalışmalarını çift idman programıyla sürdürmesi bekleniyor. Turuncu-yeşilli ekip, Süper Lig'in yeni sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.