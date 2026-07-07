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Alanyaspor'un yeni sezon kamp programı kapsamında önümüzdeki günlerde antrenman temposunu artırması ve hazırlık çalışmalarını çift idman programıyla sürdürmesi bekleniyor. Turuncu-yeşilli ekip, Süper Lig'in yeni sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Isınma bölümünün ardından top kapma organizasyonlarına geçen futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı. Teknik heyetin, oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

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