Rusya'da yaz sezonunun son dakika rezervasyonlarında Türkiye paket turları dikkat çeken fiyatlarla satışa sunuldu. Özellikle Antalya bölgesi ve Alanya, hem uygun fiyatlı seçenekleri hem de üst segment otelleriyle Rus turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Online rezervasyon platformlarında yer alan bilgilere göre, 7 Temmuz çıkışlı ve 6 gecelik Moskova kalkışlı Türkiye paket turlarında kişi başı fiyatlar 35 bin rubleden başlıyor. Bu fiyatlar ağırlıklı olarak 3 yıldızlı otellerde konaklama seçeneklerini kapsıyor.

Uygun fiyatlı seçenekler öne çıkıyor

Son dakika kampanyalarında Side'de kahvaltı dahil konaklamalı iki kişilik paket tur yaklaşık 71 bin ruble, Kemer'de ise benzer bir tatil 76 bin rubleden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Daha yüksek standart isteyen tatilciler için Alanya'daki 4 yıldızlı otellerde her şey dahil konseptli paketlerin iki kişilik fiyatı ise 82 bin ruble seviyesinde bulunuyor.

Alanya'da lüks otellerde yoğunluk yaşanıyor

Yaz sezonunun en hareketli dönemine girilirken Alanya'daki üst segment otellerde doluluk oranları da yükseldi. Rezervasyon verilerine göre, ultra her şey dahil hizmet veren 5 yıldızlı tesislerde yakın tarihler için boş oda bulmak giderek zorlaşıyor.

İki kişilik tatil 201 bin rubleden başlıyor

Alanya'da ultra her şey dahil konsept sunan 5 yıldızlı otellerde iki kişilik bir haftalık tatilin maliyeti 201 bin ruble ile 234 bin ruble arasında değişiyor.

Sektör temsilcileri, özellikle temmuz ve ağustos aylarında premium otellerde konaklamak isteyen turistlerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamaları gerektiğini belirtiyor. Yoğun talep nedeniyle garantili kontenjanların büyük bölümünün kısa sürede dolduğu ifade ediliyor.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar, Türkiye'nin fiyat-performans avantajı sayesinde Rus pazarındaki güçlü konumunu koruduğunu ve yaz sezonunda talebin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtiyor.