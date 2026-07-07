Alanya'dan Konya istikametine giden sürücülerin kullandığı önemli güzergâhlardan biri olan Seydişehir-Antalya Karayolu'nun 9. kilometresinde bakım çalışması başladı. Karayolları ekipleri, bölgede bulunan 1. acil kaçış rampasında tabela söküm, yenileme ve bakım çalışmaları yürütüyor.

Şerit hareketliliği yaşanabilir

Çalışmalar nedeniyle yol kesiminde zaman zaman şerit hareketliliği ve ekip yoğunluğu oluşabileceği bildirildi. Yetkililer, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin çalışma alanına yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Rampa çevresinde dikkat çağrısı

Özellikle acil kaçış rampasının bulunduğu bölümde ekstra dikkatli olunması istenirken, sürücülerden güvenli takip mesafesini korumaları ve çalışma yapan ekiplerin uyarılarına uymaları istendi.

Yetkililer, bakım çalışmalarının güvenli şekilde tamamlanabilmesi için sürücülerin dikkatli hareket etmelerinin hem kendi can güvenlikleri hem de sahada görev yapan personelin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.