Karşılaşmaya tur umutlarıyla çıkan Corendon Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Akıncılarspor, bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi ve sahadan farklı galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Alanyaspor'un tek golü uzatmalarda geldi

Mücadelenin son anlarına kadar skor üstünlüğünü elinde bulunduran Akıncılarspor karşısında Corendon Alanyaspor'un tek golü uzatma dakikalarında geldi. Turuncu-yeşillilerin golünü 90+8. dakikada Nisa Nur Akça kaydederken, bu gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Akıncılarspor, 5-1'lik skorla yarı finale yükselirken, Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı ise play-off serüvenini çeyrek finalde tamamladı.

Mücadeleleri takdir topladı

Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve play-off başarısıyla dikkat çeken Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, çeyrek finalde elenmesine rağmen gösterdiği performansla gelecek adına umut verdi. Teknik heyet ve futbolcular, sezon boyunca verdikleri mücadeleyle Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştı.

Hedef gelecek sezon

Play-off'a çeyrek finalde veda eden turuncu-yeşilliler, yeni sezonda daha güçlü bir kadroyla yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefliyor. Kulübün kadın futboluna yaptığı yatırımların devam etmesi beklenirken, takımın önümüzdeki sezon bir üst lige yükselme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Akıncılarspor ise aldığı farklı galibiyetle yarı finale yükselerek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü (Mehmet TUNÇ)