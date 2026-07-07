Oyuncu Biran Damla Yılmaz, eski erkek arkadaşı Abdurrahman Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesiyle yargı sürecine konu oldu. Sabah gazetesinin haberine göre Aydın, ünlü oyuncunun Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla resmi evraklarda tahrifat yaptığını iddia etti.

Aydın'ın savcılığa sunduğu dilekçede, Yılmaz'ın ilişkilerini kişisel menfaat ve yurt dışında oturum hakkı kazanmak için kullandığı öne sürüldü. Sürecin Almanya'ya sıçradığı belirtilirken, Abdurrahman Aydın'ın konuyla ilgili Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı aktarıldı.

İDDİALARIN ODAĞINDA HANGİ BELGELER VAR?

Şikayet dosyasındaki en belirgin suçlama, Biran Damla Yılmaz'a ait pasaport ve diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin yer alması oldu. Aydın, bu tutarsızlığın resmi belgede sahtecilik şüphesi oluşturduğunu belirterek belgelerin kriminal laboratuvarlarda incelenmesini talep etti.

Ayrıca savcılıktan, gerekli görüldüğü takdirde şüpheli hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması ve ilgili kurumlardan resmi kayıtların istenmesi talep edildi. Yılmaz hakkındaki suçlamalar 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' başlıkları altında toplandı.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU KAPSAMI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'na göre resmi belgede sahtecilik, bir belgeyi sahte olarak düzenlemek, değiştirmek veya kullanmak eylemlerini kapsıyor. Özellikle uluslararası dolaşım ve oturum izinlerinde kullanılan pasaport veya diploma gibi evraklarda yapılan tahrifatlar, hem Türkiye'de hem de belgenin sunulduğu ülkede birden fazla adli soruşturmaya zemin hazırlayabiliyor. İddiaların kanıtlanması durumunda, uluslararası hukuki yaptırımların da devreye girmesi ihtimal dahilinde bulunuyor.