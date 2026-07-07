Alanya'da bakkal ve tekel bayileri, kredi kartıyla yapılan sigara satışlarında yaşanan komisyon kesintilerinin kendilerini mağdur ettiğini savunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Velittin Yenialp, mevcut uygulamanın küçük esnafı ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını söyledi.

"Kar marjı tamamen eriyor"

Yenialp, bankaların POS cihazları üzerinden yüzde 2 ila 4 arasında komisyon kestiğini, sigara satışındaki kâr marjının da yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bulunduğunu belirterek, bu durumun esnafın kazancını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Kredi kartıyla yapılan satışlarda oluşan maliyetin doğrudan esnafın üzerine kaldığını dile getiren Yenialp, birçok işletmenin bu nedenle zarar ettiğini söyledi.

"Çifte standart uygulanıyor"

Mevcut sistemde bazı sektörlerde kredi kartı komisyonunun tüketiciye yansıtılabildiğini öne süren Yenialp, tekel ürünlerinde ise bunun yasak olmasını eleştirdi.

Yenialp açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bankalar POS cihazı üzerinden yüzde 2 ila 4 arasında komisyon alıyor. Sigarada zaten yüzde 4 olan kâr marjımız bu kesintilerle tamamen ortadan kalkıyor ve esnafımız zarar ediyor. Alırken komisyon serbest, satarken yasak. Ya bize de kartlı satışta komisyon serbestliği tanınsın ya da bankalar tekel ürünlerinden komisyon almayı bıraksın."

Düzenleme çağrısı

Alanya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, kredi kartıyla yapılan tekel ürünü satışlarında yaşanan maliyet sorununun çözülmesi için ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Oda yönetimi, küçük esnafın ayakta kalabilmesi için mevcut uygulamanın yeniden değerlendirilmesini ve tüm taraflar açısından adil bir düzenleme yapılmasını istedi.