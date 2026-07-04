Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu planlamalarına devam eden Alanyaspor, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Süper Lig temsilcimiz, Tunus Ligue 1 ekiplerinden CS Sfaxien forması giyen Omar Ben Ali ile anlaşma sağladı.

21 yaşındaki Tunuslu santraforun önümüzdeki günlerde Alanya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 1.97 metre boyundaki genç oyuncunun bonservis bedeline ilişkin detaylar ise henüz netlik kazanmadı.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Geride kalan sezonda Tunus liginde sergilediği performansla öne çıkan Omar Ben Ali, görev aldığı 23 resmi karşılaşmada takımına 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Özellikle 1.97'lik fiziği sayesinde hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen genç forvetin, Alanyaspor'un yeni sezondaki hücum varyasyonlarında önemli bir rol oynaması öngörülüyor.

YABANCI KONTENJANINDA AVANTAJ SAĞLAYACAK

Transferin Alanyaspor açısından bir diğer kritik yönü ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı yaş kriterlerine uygunluğu. 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğan oyuncular için ayrılan genç yabancı kontenjanına yazdırılabilecek olan Omar Ben Ali, bu sayede takımın genel yabancı oyuncu sınırını daraltmadan kadroda yer bulabilecek. Bu durum, teknik heyetin kadro planlamasında elini rahatlatacak stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.