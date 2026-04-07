Corendon Alanyaspor, kritik Trabzonspor karşılaşması öncesi sahaya indi. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan ilk idmanda tempo yükseldi.

ALANYASPOR’DA TRABZONSPOR MESAİSİ BAŞLADI

Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıkları resmen başladı. Corendon Alanyaspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Turuncu-yeşilli ekipte haftanın ilk çalışması, yoğun maç temposunun ardından yenileme idmanı şeklinde planlandı. Oyuncuların fiziksel durumunu korumaya yönelik yapılan antrenmanda tempo kontrollü tutuldu.

JOAO PEREIRA YÖNETİMİNDE TEMPO YÜKSELDİ

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, klasikleşen 5’e 2 top kapma çalışmasıyla pas ve refleks üzerine yoğunlaştı.

Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun oynandı. Bu bölümde oyuncuların hem fiziksel hem de taktiksel olarak maça hazırlanması hedeflendi.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman sorusu taraftarın gündeminde. Takımın önümüzdeki günlerde yapacağı çalışmalarla birlikte ilk 11 şekillenmeye başlayacak.

Alanyaspor cephesinde özellikle savunma organizasyonu ve geçiş oyunları üzerinde durulması bekleniyor. Çünkü Trabzonspor karşısında alınacak sonuç, lig sıralaması açısından doğrudan etkili olacak.

Tribünlerde de hareketlilik var. Özellikle Alanya’da yaşayan futbolseverler için bu maç, haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri haline geldi.

Bir yandan da şehirde klasik bir beklenti var. “Bu maç alınırsa sezon başka yere gider” diyen çok kişi var…

TAKIMDA SON DURUM

Alanyaspor’da oyuncuların genel durumunun iyi olduğu gözlemlenirken, teknik heyetin sakatlık riskine karşı temkinli davrandığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde tempolu idmanlara geçilmesi bekleniyor.

Kısa bir an… topun ayağa gelişi, pasın yönü. Küçük detaylar ama maçın kaderini belirliyor.

Karşılaşma öncesinde teknik ekibin özellikle rakip analizine ağırlık vereceği ifade ediliyor.