Trendyol Süper Lig’in 33’üncü haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlamaya hazırlanıyor. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Turuncu-yeşilli kulüp tarafından yapılan açıklamada, sezonun Alanya’daki son lig maçında tribünlerin tamamen dolmasının hedeflendiği belirtilirken, taraftarlara da takımlarını yalnız bırakmamaları yönünde çağrı yapıldı. Teknik heyet ve futbolcular, sezonu taraftar önünde galibiyetle kapatmayı amaçlıyor.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Alanyaspor yönetimi tarafından açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

Corendon Airlines Maraton Tribünü: 550 TL

Corendon Airlines Kuzey Kale Arkası Tribünü: 300 TL

Güney Kale Arkası Tribünü: 300 TL

Misafir Tribünü: 390 TL

Biletlerin kulübün resmi satış kanalları üzerinden taraftarlara sunulduğu öğrenildi.

KAYSERİSPOR İÇİN KRİTİK VİRAJ

Karşılaşma özellikle ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor açısından büyük önem taşıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Alanya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Corendon Alanyaspor ise taraftarı önünde sezonun son iç saha maçında iyi bir kapanış yapmak istiyor. Turuncu-yeşilliler, ligdeki konumunu korumanın yanı sıra taraftarına galibiyet armağan etmeyi amaçlıyor.

OBA STADYUMU’NDA YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Alanya’da futbolseverlerin mücadeleye yoğun ilgi göstermesi beklenirken, Oba Stadyumu’nun yine dolu tribünlere sahne olması öngörülüyor. Özellikle hafta sonu oynanacak karşılaşmanın hem Alanyaspor taraftarı hem de deplasman ekibi açısından yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Turuncu-yeşilli ekipte hazırlıklar sürerken, teknik heyet taraftar desteğinin oyuncular üzerindeki motivasyon etkisine dikkat çekiyor.

Cemali AYDINOĞLU