AKDENİZ derbisinin ardından bir gün izin yapan Corendon Alanyaspor, bugün gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına start verecek. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılacak ilk çalışmada oyuncuların fiziksel ve mental olarak Kayserispor karşılaşmasına hazırlanması hedefleniyor. Turuncu-yeşilli ekip, sezonun iç sahadaki son maçında taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor. Ligde kalmayı garantilemenin rahatlığıyla sahaya çıkacak olan Alanyaspor, bu avantajı sahaya yansıtıp sezonu mutlu bir kapanışla taçlandırmanın peşinde.

RAKİP DÜŞME HATTINDA

Konuk ekip Kayserispor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar için mücadele büyük önem taşırken, bu durum karşılaşmanın temposunu ve sertliğini artırması beklenen unsurlar arasında yer alıyor. Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak mücadele, 9 Mayıs Cumartesi günü Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Alanyaspor, sezonun son iç saha sınavında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

PEREİRA'DAN CİDDİYET UYARISI

Teknik direktör Joao Pereira'nın, ligde kalmanın garantilenmesine rağmen oyuncularından ciddiyeti elden bırakmamalarını istediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, özellikle taraftar önünde oynanacak son maç olması nedeniyle sahada yüksek konsantrasyon talep ettiği ifade edildi. Cemali AYDINOĞLU