SÜPER Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde kritik bir avantaja sahip. Sarı-kırmızılı ekip bu hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın galip gelmesi halinde 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesi bekleniyor.

DÜŞME HATTI CEHENNEM GİBİ SICAK

Ligin alt sıralarında ise adeta yangın var. Derbi mücadelesinde Alanyaspor ile berabere kalan Antalyaspor, düşme hattının sadece 1 puan üzerinde nefes alıyor. Son haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 24 puana ulaşan Fatih Karagümrük ise umut tazeledi. Öte yandan Kayserispor, Eyüpspor ile berabere kalarak 27 puana yükseldi. 28 puanlı Gençlerbirliği ise hattın tam sınırında yer alarak son iki haftaya büyük baskı altında giriyor.

ŞİMŞEK 3 PUANLA VEDA ETMEK İSTİYOR

Corendon Alanyaspor, 32. hafta mücadelesinde 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Kayserispor'u ağırlayacak. Konuk ekip için hayati önem taşıyan karşılaşma, Alanyaspor adına prestij mücadelesine dönüşmüş durumda. Turuncu-yeşilliler, sezonun son iç saha maçında taraftarlarına galibiyetle veda etmek istiyor.

EKSİKLER TEKNİK HEYETİ ZORLUYOR

Alanyaspor'da kritik Kayserispor maçı öncesi önemli eksikler dikkat çekiyor. Takımın kilit isimlerinden Ümit Akdağ, Nuno Lima, Ruan Duarte ve Maestro sarı kart cezalısı. İlk 11'in önemli parçaları olan bu dört oyuncunun yokluğu, teknik heyetin planlarını zorlaştırıyor. Ayrıca Paulo Victor, Fatih Aksoy ve Efecan Karaca da kart sınırında bulunuyor.

KAYSERİSPOR'A 3 İYİ HABER BİRDEN

Zorlu mücadele öncesi Kayserispor cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Sezon boyunca ekonomik sorunların yanı sıra sakatlıklarla da boğuşan sarı-kırmızılı ekipte Joao Mendes, Carlos Mane ve Youssef Ait Bennasser yeniden takımla çalışmalara başladı. Bu üç önemli ismin dönüşü, kritik Alanyaspor deplasmanı öncesinde teknik heyetin elini güçlendirdi.

ALANYASPOR'DA MESAİ TAM GAZ

Alanyaspor'da Kayserispor hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, turuncu-yeşilliler bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Kritik karşılaşma öncesi hem üst sıralarda hem de alt hattaki düğümün çözülmesi için gözler 32. hafta maçlarına çevrildi. Cemali AYDINOĞLU