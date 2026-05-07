Konyaaltı Alanyaspor Futbol Okulu antrenörleri ve öğrencileri, hafta sonunda oynanan kritik derbi mücadelesi öncesinde Corendon Alanyaspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Turuncu-yeşilli takımın futbolcularıyla bir araya gelen minik sporcular, unutamayacakları bir gün yaşadı.

Alanyaspor altyapısına gönül veren genç futbolcuların büyük heyecan yaşadığı buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı. A takım oyuncularıyla tanışma fırsatı bulan öğrenciler, futbolcularla bol bol sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

MİNİK FUTBOLCULARA YAKIN İLGİ

Ziyaret boyunca Alanyasporlu futbolcuların genç sporcularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Özellikle altyapıda eğitim gören çocukların motivasyonunu artıran buluşmada futbolcular, sporculara antrenman disiplini, takım ruhu ve çalışma azmi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Konyaaltı Alanyaspor Futbol Okulu öğrencilerinin heyecanı yüzlerine yansırken, aileler ve antrenörler de organizasyonun çocuklar açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. Altyapıdan yetişen sporcular için profesyonel futbolcularla aynı ortamda bulunmanın özgüven açısından değerli olduğu vurgulandı.

JOAO PEREIRA’YA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Ziyaret kapsamında Konyaaltı Alanyaspor Futbol Okulu antrenörleri ve öğrencileri, Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira’ya çiçek takdim etti. Jest karşısında memnuniyetini dile getiren Pereira, altyapıdan gelen desteğin takım için anlamlı olduğunu söyledi.

Pereira’nın genç sporcularla yakından ilgilenmesi ve çocuklarla sohbet etmesi de dikkat çeken anlardan biri oldu. Teknik heyet, altyapı organizasyonlarının kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

DERBİ ÖNCESİ MORAL VERDİLER

Ziyaretin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise minik futbolcuların yaklaşan Antalyaspor karşılaşması öncesinde takıma başarı dileklerini iletmesi oldu. Çocuklar, futbolculara moral vererek galibiyet temennisinde bulundu.

Alanyaspor camiasında altyapı ile A takım arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik organizasyonların devam edeceği belirtilirken, bu tür buluşmaların genç sporcuların kulübe aidiyet duygusunu artırdığı ifade edildi.

ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM DİKKAT ÇEKİYOR

Corendon Alanyaspor’un son yıllarda yalnızca saha sonuçlarıyla değil, altyapı çalışmaları ve sosyal projeleriyle de öne çıktığı belirtiliyor. Kulübün farklı yaş kategorilerindeki futbol okullarıyla genç yetenekleri futbola kazandırmayı hedeflediği ifade edilirken, düzenlenen ziyaretlerin çocukların gelişimine olumlu katkı sunduğu değerlendiriliyor.

Turuncu-yeşilli ekip, hem profesyonel takım hem de altyapı organizasyonlarıyla Alanya ve Antalya bölgesindeki genç sporcular için önemli bir futbol merkezi olmayı sürdürüyor.Cemali AYDINOĞLU