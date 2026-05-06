"BAŞARI GÜRÜLTÜ İLE GELMEZ"

Yazısında Türk futbolunda başarının çoğu zaman büyük yatırımlar ve iddialı söylemlerle anıldığını vurgulayan Gürsoy, Alanyaspor'un bu anlayışın tam tersine sessiz ve planlı bir yükseliş sergilediğini ifade etti. 2011 yılında göreve gelen Hasan Çavuşoğlu'nun, mütevazı bir ilçe takımını sabırlı ve istikrarlı bir yönetimle adım adım zirveye taşıdığını belirtti.

SÜPER LİG'E YÜKSELİŞ VE KALICILIK

Gürsoy, 2016 yılında gelen Süper Lig başarısını "nadir görülen bir çıkış" olarak nitelendirirken, asıl başarının ise ligde kalıcılığı sağlamak olduğunu dile getirdi. Pek çok Anadolu kulübünün kısa sürede alt liglere döndüğünü hatırlatan deneyimli yazar, Alanyaspor'un ekonomik zorluklara ve artan rekabete rağmen ligde tutunmayı başardığını kaydetti.

"RENKLİ TAKIM" KİMLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Alanyaspor'un sadece sonuçlarla değil, sahadaki oyun anlayışıyla da fark yarattığını ifade eden Gürsoy, belirli bir futbol felsefesine sadık kalınmasının ve buna uygun teknik direktör ile transfer politikalarının kulübü ligin "renkli" ekiplerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

SESSİZ LİDERLİK, GÜÇLÜ SONUÇLAR

Hasan Çavuşoğlu'nun liderlik tarzına da değinen Gürsoy, polemiklerden uzak, medyada fazla görünmeyen ancak etkili bir yönetim anlayışının kulübün başarısında büyük rol oynadığını belirtti. Uzun yıllar görevde kalmanın Türk futbolunda zor olduğuna dikkat çeken Gürsoy, bu sürecin gelişim ve dirençle birleşmesinin Alanyaspor'u özel kıldığını ifade etti.

İSTİKRARIN EN NET ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Yazının sonunda Alanyaspor'un hikâyesini Türk futbolunda istikrarın ve doğru yönetimin en net örneklerinden biri olarak tanımlayan Gürsoy, bu sezon da takımın güvenli limana yaklaşmasının uzun vadeli vizyonun bir sonucu olduğunu vurguladı. Cemali AYDINOĞLU

İşte Ömer Gürsoy'un yazısı:

"Türk futbolunda başarı çoğu zaman gürültüyle, iddialı söylemlerle ve büyük yatırımlarla anılır. Oysa bazı hikâyeler vardır ki tam tersine, sessizlikten güç alır.

Alanyaspor ve onun uzun yıllardır başkanlığını yürüten Hasan Çavuşoğlu, bu anlayışın en somut örneklerinden biri.

2011 yılında göreve geldiğinde Alanyaspor, Türk futbolunun alt liglerinde mücadele eden mütevazı bir ilçe takımıydı. Kısıtlı imkânlara rağmen kurulan doğru yapı, sabırlı planlama ve istikrarlı yönetim anlayışıyla kulüp adım adım yükseldi.

Bu sürecin en önemli dönüm noktası ise 2016’da gelen Süper Lig bileti oldu. Bir ilçe takımını en üst seviyeye taşımak, Türk futbolunda nadir görülen bir başarı olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl başarı, çıkmaktan çok orada kalabilmekti. Süper Lig’e yükselen pek çok Anadolu kulübü kısa sürede yeniden alt liglere dönerken, Alanyaspor bu kaderi paylaşmadı. Ekonomik zorlukların arttığı, rekabetin her geçen yıl daha da sertleştiği bir ortamda, sürekli küme düşme hattına yakın seyretmesine rağmen ligde kalmayı başardı. Bu durum, kulüp yönetimindeki istikrarın ve kriz yönetimi becerisinin en net göstergesi oldu.

Alanyaspor'u farklı kılan unsurlardan biri de sahadaki kimliğiydi. Belirli bir oyun felsefesine sadık kalındı, bu anlayışa uygun teknik direktörler tercih edildi ve transfer politikası da bu doğrultuda şekillendi. Sonuç olarak ortaya sadece mücadele eden değil, aynı zamanda izleyenlere keyif veren, ligin 'renkli' takımlarından biri çıktı.

Hasan Çavuşoğlu'nun başkanlık profili de bu hikâyeyi özel kılan unsurlardan biri. Medyada sık görünmeyen, polemiklerden uzak duran ve işini sessizce yapan bir liderlik anlayışı benimsedi. Bu nedenle kamuoyu tarafından çok ön planda olmasa da, kulübün geldiği nokta onun yönetim tarzının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Yıllardır görevde kalmak, Türk futbolunda başlı başına zor bir başarı. Ancak bu süreyi anlamlı kılan şey, süreklilikle birlikte gelen gelişim ve dirençtir. Bu sezon da takımını güvenli limana yaklaştırmayı başaran Çavuşoğlu, aslında uzun vadeli bir vizyonun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Alanyaspor'un hikâyesi, Türk futbolunda istikrarın ve doğru yönetimin en net örneklerinden biri olarak öne çıkıyor."

