Alanya’da gece saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki bir otelde çatı kısmından duman ve alevlerin yükseldiğinin fark edilmesinin ardında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin otelin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler de güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Otelin çatı katında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. MEHMET AL
Alanya’da otel çatısı alevler içinde kaldı! Yangın geceyi aydınlattı
Alanya’da bir otelin çatı bölümünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Muhabir: Mehmet AL
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