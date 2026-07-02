KUTLAMA programı, Kızılkule önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Liman Başkanı Mehmet Sayhan, anıta çelenk sundu ve günün önemine dair konuşma yaptı. Törene, Gazipaşa Kaymakamı Alanya Kaymakam Vekili Hasan Uğuz, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Liman Başkanı Mehmet Sayhan ile protokol üyeleri katıldı. Protokol heyeti daha sonra Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile Kızılkule’nin 800. Yılı etkinlikleri kapsamında Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Kalesi Gemi Grafitileri – Duvarlara İşlenen Denizcilik Mirası” adlı resim sergisini gezdi. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tekneyle denize açılan protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına sulara çelenk bıraktı.

İSKELE’DE YARIŞMA HEYECANI: VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Yasin Kınay’ın sunuculuğunu üstlendiği İskele meydanında devam eden etkinliklere, halkın yanı sıra yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Yüzme, halat çekme, tabak atma ve yağlı direk yarışmaları büyük bir heyecan içinde izlendi. Yüzme yarışında 18 yaş altı erkeklerde Ata Gani Birben, 18 yaş altı kadınlarda Eylül Uysal, 18 yaş üstü erkeklerde Barış Dalgıç birinciliği elde etti. Halat çekme yarışı ve tabak atma etkinliğinde ise denize atılan melamin tabakları toplayanlara çeşitli hediyeler verildi. Alanya’yı dünyada temsil eden Furkan Yılmaz’ın flyboard gösterisi, kutlamalara damga vurdu. Gökyüzünde akrobatik hareketler sergileyen Yılmaz, denizden yükselerek açtığı Türk bayrağını, protokol üyelerine takdim etti.

YAĞLI DİREK ŞAMPİYONU HASANCAN ERDEM OLDU

Kutlamaların gözbebeği olan geleneksel yağlı direk yarışması, bu yıl da izleyenleri tribün başına kilitledi. Tam 62 yarışmacı, gres yağıyla kaplanmış direğin ucundaki Türk bayrağını alabilmek için saatlerce yarıştı. Uzun süren mücadelenin ardından bayrağın en yakınına ulaştığı hakem heyeti kararıyla belirlenen Hasancan Erdem, bu yılki şampiyon oldu. Büyük alkış alan Erdem’e, ödülü olan geleneksel ipek dokuma Alanya Kuşağı; Gazipaşa Kaymakamı Alanya Kaymakam Vekili Hasan Uğu ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından verildi. İskeledeki coşku, vatandaşlar için düzenlenen ücretsiz tekne turuyla noktalandı.

KIZILKULE ALTINDA GECE YÜZME ETKİNLİĞİ

Akşam programının ardından etkinliklerin coşkusu geceye taşındı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gece Yüzme Etkinliği, tarihi Kızılkule’nin altındaki Soğukkapı Plajı’nda 167 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ve çok sayıda vatandaşın katıldığı organizasyonda, deniz yüzeyi özel ışıklarla aydınlatılarak güvenli bir parkur oluşturuldu. Tarihin gölgesinde, ışıklar eşliğinde kontrollü bir şekilde kulaç atan yüzücüler, etkinliği izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu. (Şerife ÇOBAN/Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi