Uzun yıllar Alanyaspor forması giyerek kulüp tarihine adını yazdıran 36 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Sarıyer'in başarısı için ter dökecek.

"Yuvana Yeniden Hoş Geldin"

Sarıyer Kulübü, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı dikkat çekici paylaşımla duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikâye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca." ifadelerine yer verildi.

Bu paylaşım, daha önce Sarıyer forması da giyen Efecan Karaca'nın kulübe dönüşü nedeniyle taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturdu.

Alanyaspor'da İz Bıraktı

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden biri olan Efecan Karaca, uzun yıllar formasını giydiği Alanyaspor'da takım kaptanlığı da yaptı. Süper Lig'de turuncu-yeşilli ekibin en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan deneyimli futbolcu, hem attığı goller hem de yaptığı asistlerle Alanyaspor tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı.

Saha içindeki liderliği, mücadeleci yapısı ve oyun görüşüyle taraftarların sevgisini kazanan Efecan, Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarılı dönemlerinde önemli rol oynadı.

Son Sezon Performansı

36 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli kanat oyuncusu, sezonu 1 asistlik katkıyla tamamlarken, özellikle tecrübesiyle takımına önemli destek verdi.

Sarıyer'in Hedeflerine Katkı Sağlayacak

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Sarıyer, Efecan Karaca transferiyle hem tecrübeli hem de lider karakterli bir oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.

İstanbul ekibinin, deneyimli futbolcunun bilgi birikimi ve saha içindeki liderliğinden faydalanarak ligde üst sıraları hedeflediği öğrenildi.

Öte yandan Alanyaspor taraftarları da uzun yıllar kulübe hizmet eden Efecan Karaca'ya sosyal medya üzerinden teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarı dileklerini iletti.