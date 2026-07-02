Alanya’nın önemli turizm tesislerinden Utopia World Otel, 19. kuruluş yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı. Gecede uzun yıllardır görev yapan çalışanlara plaket takdim edildi

ALANYA’NIN önde gelen konaklama tesislerinden Utopia World Otel, kuruluşunun 19. yılını düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. Otel çalışanları, davetliler ve misafirlerin katıldığı gecede hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşandı.

EMEK VEREN ÇALIŞANLARA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kuruluş yıldönümü etkinliğinde bu yıl da uzun yıllardır otelde görev yapan personel unutulmadı. 10 ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hizmet veren çalışanlara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edilerek emekleri onurlandırıldı.

‘BAŞARININ MİMARI ÇALIŞANLARIMIZ’

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, 19 yıllık başarı hikâyesinin en önemli unsurunun çalışanlar ve misafir memnuniyeti olduğu ifade edildi. Otel yönetimi, bugüne kadar katkı sunan tüm personele ve tesisi tercih eden misafirlere teşekkür etti.

KUTLAMA RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SAHNE OLDU

Müzik performansları ve çeşitli etkinliklerle devam eden gece, keyifli anlara sahne oldu. Kutlama, çalışanların bir araya geldiği samimi atmosfer ve coşkulu görüntülerle sona erdi. (Şerife ÇOBAN)