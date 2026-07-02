BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Furkan Korkmaz'ın kadroya katıldığı belirtilerek, deneyimli oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı dileğinde bulunuldu.

Resmi Açıklama Geldi

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Skorer gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Furkan Korkmaz'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

NBA ve Avrupa Tecrübesi

Profesyonel basketbol kariyerine 2013 yılında Anadolu Efes altyapısında başlayan Furkan Korkmaz, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti.

2016 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından ilk turun 26. sırasında seçilen milli yıldız, uzun yıllar NBA'de forma giydi. Kariyerinde ayrıca AS Monaco gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev yapan Korkmaz, son olarak 2025-2026 sezonunda TOFAŞ forması giydi.

Yeni Sezonda Büyük Beklenti

Hem skorer gard hem de kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen Furkan Korkmaz'ın, Beşiktaş'ın yeni sezon hedeflerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar da transfer haberinin ardından sosyal medyada milli yıldız için çok sayıda "Hoş geldin" mesajı paylaşarak heyecanlarını dile getirdi.