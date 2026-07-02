Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada heyecan her geçen gün artarken, bu akşam ekrana gelecek bölümde ana kadro yolunda kritik mücadele yaşanacak.

İlk Tur Sona Eriyor

Yarışmacılar hazırlayacakları tabaklarla şeflerden geçer not almaya çalışacak. Başarılı olan isimler, ilk turu geçerek ikinci eleme aşamasına yükselmeye hak kazanacak.

İlk turun tamamlanmasının ardından MasterChef Türkiye 2026, üçlü düello formatıyla devam edecek. Bu etapta yarışmacılar ana kadroya girebilmek için çok daha zorlu bir mücadele verecek.

Yarışmacı Hikâyeleri Dikkat Çekiyor

Bu sezon yalnızca hazırlanan tabaklar değil, yarışmacıların hayat hikâyeleri de izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Yeni bölümde müzisyenlerden çobanlara, gemilerde aşçılık yapan yarışmacılardan farklı meslek gruplarından gelen birçok iddialı isim mutfakta hünerlerini sergileyecek.

Yayınlanan fragmanda ise bir yarışmacının şeflerden kaşık alması, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

İkinci Tura Kimler Kalacak?

Bu akşam yayınlanacak bölümün sonunda ilk turun son önlükleri dağıtılacak ve ikinci tura yükselen yarışmacılar netleşecek.

Üçlü düello etabını başarıyla geçen isimler ise MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna girebilmek için yarışmaya devam edecek.

Yeni Bölüm Saat Kaçta?

MasterChef Türkiye 2026, 2 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ana kadroya giden yolda kritik virajın yaşanacağı yeni bölümde, yarışmacılar hayallerini sürdürmek için son kozlarını paylaşacak.