KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve ALGC Genel Sekreteri Zeliha Öner, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret ettiler. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, konseyin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verirken, medya ve basının toplumsal rolü üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

'RENOVASYONA İHTİYAÇ VAR'

Görüşmede turizm de önemli gündem maddelerinden biri oldu. Yeni Alanya'nın gündeme taşıdığı, Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından Alanya'nın, Tayland'ın Pattaya bölgesinin ardından dünyanın en uygun fiyatlı tatil destinasyonlarından biri olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, Alanya'nın dünyanın en güzel turizm kentlerinden biri olduğunu söyledi. Ancak Alanya'nın Türkiye'de turizme ilk başlayan destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çeken Şahin, birçok konaklama tesisinin artık kapsamlı renovasyona ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Son yıllarda Antalya'nın farklı bölgelerinde hayata geçirilen lüks turizm yatırımlarının harcama gücü yüksek turistleri çektiğini belirten Şahin, bu sayede ülkeye önemli miktarda döviz kazandırıldığını dile getirdi.

BETON DEĞİL, SOSYAL DONATI VURGUSU

Yeni nesil turizm anlayışının artık sadece bina yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Vali Şahin, "Yeni tesislerde inşaat alanı olarak yalnızca üçte biri kullanılıyor. Kalan bölüm ise havuzlar, yeşil alanlar, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanlarına ayrılıyor. Yüksek gelir grubundaki turistler artık bu konsepti tercih ediyorlar" dedi.

'GECELİK 10 BİN DOLAR VERİYORLAR'

Bazı lüks aile odalarının sezon boyunca gecelik 10 bin dolara kadar kiralanabildiğini ifade eden Şahin, Alanya'da özellikle küçük ve eski otellerin dönüşüm geçirerek daha az odalı, daha fazla sosyal ve yeşil alana sahip tesislere dönüşmesi gerektiğini söyledi.

YATIRIM İÇİN ALANYA ÖNERİSİ

Vali Şahin, yatırımcılara yaptığı tavsiyeyi de şu sözlerle dile getirdi: "Ben Antalya Valisi olarak yatırım önerisi isteyenlere, 'Alanya'ya gidin, denize sıfır otelleri alın. Otele bina olarak değil, arsa olarak bakın. Daha az oda, daha fazla yaşam alanı sunan yeni tesisler inşa edin' diyorum. Yani benim yatırım önerim Alanya."

Alanya'nın altyapı sorunlarına da değinen Şahin, özellikle arıtma konusunu yakından takip ettiklerini ve bu konuda gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan Şahin, Alanya'da yaşanan ve bir turistin bisiklet çalmasına ilişkin haberi öğrendiğinde büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ziyaret sonunda, patent ve tescil çalışmalarına özel önem verdiği bilinen Şahin'e, Alaiye Şalvar sahibi Ali İhsan Arslan tarafından üretilen Alanya şalvarı hediye edili.

BİK ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ZİYARET

Antalya Valiliği ziyaretinin ardından heyet, Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, yerel basının güncel durumu, basın kuruluşlarının karşılaştığı sorunlar ve Basın İlan Kurumu'nun çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDA GÖRÜŞME

Heyet, Antalya programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Ahmet Uzun'la da bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Muhabir: Gülser YİĞİT