Süper Loto heyecanı yaşayan binlerce vatandaş, çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmeye başladı. Büyük ödülün hangi il ya da talihliye çıktığına ilişkin detayların resmi ikramiye dağılımıyla birlikte açıklanması bekleniyor.

Kazandıran Numaralar

2 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde belirlendi:

6 - 32 - 37 - 38 - 40 - 57

Büyük İkramiye 55 Milyon TL'yi Aştı

Bu haftaki Süper Loto çekilişinde dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 55.070.299 TL olarak açıklandı. Çekiliş sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar, kuponlarına büyük ikramiye isabet edip etmediğini araştırmaya başladı.

İkramiye Dağılımı Merak Ediliyor

Büyük ikramiyenin kaç kişiye çıktığı ve hangi illere isabet ettiği, Milli Piyango'nun resmi ikramiye dağılım tablosunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

Çekiliş sonuçları ve ikramiye dağılımına ilişkin tüm detaylar resmi sistem üzerinden sorgulanabiliyor.