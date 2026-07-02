ALANYA'NIN Küçükhasbahçe Mahallesi, Hacıaliler Sokak'ta bulunan Kristal Sigorta, düzenlenen görkemli açılış töreniyle faaliyetlerine başladı. İş dünyasından isimlerin, davetlilerin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta kurdele kesilerek yeni iş yerinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

‘KRİSTAL SİGORTA GÜVENLE HİZMET VERECEK’

Açılışta konuşan Kristal Sigorta'nın sahibi İsa Ay, uzun süredir hayalini kurdukları projeyi büyük emek ve heyecanla hayata geçirdiklerini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti. Ay, "Bugün bizim için çok mutlu ve gururlu bir gün. Bu özel anımızda yanımızda olduğunuz için şahsım ve ekibim adına hepinize teşekkür ediyorum. Kristal Sigorta'yı sadece bir sigorta acentesi olarak değil, müşterilerimiz için güvenin adresi olacak bir merkez olarak kurduk. Amacımız insanların hayatını, geleceğini ve birikimlerini güvence altına almak" dedi.

‘HIZLI HASAR YÖNETİMİYLE FARK YARATACAK’

Sigortacılığın yalnızca poliçe düzenlemekten ibaret olmadığını ifade eden Ay, zor zamanlarda müşterilerinin yanında olmayı ilke edindiklerini söyledi. Kolay ulaşılabilir hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve hızlı hasar yönetimiyle sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini belirten Ay, "Tutkumuz, müşterilerimizin güvencesi olacak. En büyük önceliğimiz, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak ve güven vermektir" diye konuştu. Konuşmasının sonunda açılışa katılan tüm davetlilere bir kez daha teşekkür eden İsa Ay, Kristal Sigorta'nın Alanya'ya ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Açılış töreni, kurdele kesiminin ardından davetlilerin yeni iş yerini gezmesi ve ikramlarla sona erdi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR