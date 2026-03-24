TURUNCU-yeşilli ekipte, Kocaelispor karşısında alınan 5-0’lık farklı galibiyetin ardından verilen Ramazan Bayramı izni bugün itibariyle sona eriyor. Moralli bir şekilde bayram arasına giren Akdeniz temsilcisinde futbolcular, kısa süren iznin ardından yeniden toplanacak. Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ise yarın teknik direktör João Pereira yönetiminde başlayacak. İlk antrenmanda milli takımlarda bulunan Hadergjonaj, Aliti, Meschack, Hagi ve Mounie dışında tüm futbolcuların yer alması bekleniyor. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Alanyaspor'da hedef, çıkışını sürdürerek Gaziantep'ten puan ya da puanlarla dönmek. Cemali AYDINOĞLU
Alanyaspor'da izin bitiyor, Gaziantep mesaisi başlıyor
Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara gelecek hafta sona ererken, gözler yeniden lig maratonuna çevrildi. Ligde bu sezon 10'uncu yılını yaşayan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, 28'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 4 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak kritik mücadeleye Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Alanya'da lapa lapa kar yağıyor: İşte muhteşem görüntüler
Alanya'ya meteorolojik uyarı: şiddetli gelecek
Alanya'da esnafa uyarı üstüne uyarı: Önümüz açık değil
Alanya’da altın düştü, kuyumcular doldu
Hayatını kaybeden Erol Köse'nin evinde not bulundu: Mecburdum
Alanya'nın gururu Müftüoğlu TMOK aday listesinde