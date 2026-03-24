TURUNCU-yeşilli ekipte, Kocaelispor karşısında alınan 5-0’lık farklı galibiyetin ardından verilen Ramazan Bayramı izni bugün itibariyle sona eriyor. Moralli bir şekilde bayram arasına giren Akdeniz temsilcisinde futbolcular, kısa süren iznin ardından yeniden toplanacak. Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ise yarın teknik direktör João Pereira yönetiminde başlayacak. İlk antrenmanda milli takımlarda bulunan Hadergjonaj, Aliti, Meschack, Hagi ve Mounie dışında tüm futbolcuların yer alması bekleniyor. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Alanyaspor'da hedef, çıkışını sürdürerek Gaziantep'ten puan ya da puanlarla dönmek. Cemali AYDINOĞLU

