ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) mezunları yetenek ve bilgileriyle ulusal ve uluslararası alanlarda aldıkları öğrenimi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu hakem listelerinde başarılarıyla yer alan 2 ALKÜ mezunu üniversiteyi gururlandırdı. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu ve aynı zamanda Rekreasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim Güner, açıklanan listede “Üst Klasman Hakemi” olarak yer aldı. Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Mehmet Eren Küçükkeçeci ise “Üst Klasman Yardımcı Hakemi” oldu. Listede 2 mezunun yer alması ALKÜ’nün başarısını da ortaya koydu. Görev aldıkları karşılaşmalarda gösterdikleri başarılı performans, disiplinli yönetimleri ve sahadaki özgüvenleriyle dikkat çeken genç mezunlar yeni görevlerinde Antalya bölgesini ve ALKÜ’yü en üst seviyede temsil edecekler. Öte yandan hakemlik kariyerinin yanı sıra akademik alanda da başarıyla ilerleyen İbrahim Güner, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş’ün danışmanlığında hazırladığı “Futbol Hakemlerinde Algılanan Stresinin Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisinde Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Aracı Rolü: Kesitsel Bir Araştırma” başlıklı bilimsel çalışmasını, 07-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 7. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi'nde başarıyla sunmuştu.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “GURUR DUYDUK”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, iki mezunun 2026-2027 sezonu hakem listelerinde yer almasının gurur verici olduğunu söyledi. Rektör Türkdoğan açıklamasında, “Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi mezunumuz ve yüksek lisans öğrencimiz İbrahim Güner’in TFF 2026-2027 sezonu “Üst Klasman Hakemi” listesinde yer almasının ardından; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunumuz Mehmet Eren Küçükkeçeci’nin de “Üst Klasman Yardımcı Hakemi” olarak bu prestijli listede yer aldığını büyük bir gururla öğrendim. Genç yaşlarına rağmen yeşil sahalarda gösterdikleri başarılı yönetimleri, disiplinleri ve örnek duruşlarıyla dikkat çeken, sadece sahada değil akademide de üniversitemizi başarıyla temsil eden evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Şahsım ve ALKÜ Ailesi adına İbrahim ve Mehmet Eren’i tebrik ediyor; Süper Lig başta olmak üzere yeni sezonda görev alacakları tüm profesyonel lig müsabakalarında üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık, kararlarınız her daim adil olsun.” dedi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN