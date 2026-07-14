Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle, ithal akıllı telefonlara uygulanan gümrük gözetim limiti 200 dolardan 250 dolara çıkarıldı. Söz konusu değişiklik, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de yapılan bu yüzde 25'lik artış hemen uygulanmayacak. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, değişiklik yayımlandığı tarihten 30 gün sonra, yani 10 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren Türkiye'ye giriş yapacak ithal cihazlar yeni referans kıymeti üzerinden değerlendirilecek.

GÖZETİM LİMİTİ TÜKETİCİYİ NASIL ETKİLER?

Gümrük gözetim limiti, ithal edilen bir ürünün vergilendirilmesinde esas alınan asgari değeri ifade ediyor. Yapılan güncellemeyle birlikte, gümrük giriş değeri 250 doların altında olan akıllı telefonlar vergilendirme aşamasında 250 dolar değerindeymiş gibi işleme tabi tutulacak. İthalat maliyetlerini doğrudan etkileyen bu uygulamanın, özellikle giriş ve orta segmentteki akıllı telefonların perakende satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.