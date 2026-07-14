Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kullanım şartlarında önemli bir değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, iki bakanlığın ortak yürüttüğü çalışma sonucunda gurbetçilerin tescilli araçlarını kullanabilecek kişilerin kapsamı genişletildi.

Daha önceki uygulamada aracı yalnızca tescil sahibinin kullanmasına izin veriliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, ikametgahı yurt dışında olan eşi, çocukları, torunları ile anne, baba, büyükanne ve büyükbabası aracı kendi başlarına kullanma hakkına sahip oldu.

Yurt dışında yaşayan ancak akrabalık bağı bulunmayan diğer kişiler ise yalnızca araç sahibinin de taşıtta bulunması koşuluyla direksiyon başına geçebilecek. Acil durumlarda da, tescil sahibinin araçta yer alması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişilerin aracı kullanmasına olanak tanındı.

DÜZENLEME HANGİ SORUNLARI ÇÖZECEK?

Söz konusu esneklik sayesinde gurbetçilerin uzun kara yolu yolculuklarında yaşadığı sürücü yorgunluğunun önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca geçmiş dönemlerde araç sahiplerinin Türkiye'de bulundukları süre zarfında sıkça karşılaştığı idari para cezası ve aracın bağlanması gibi yaptırımların da yeni dönemde büyük ölçüde azalacağı öngörülüyor.

ALANYA'DAKİ GURBETÇİ TRAFİĞİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Yaz aylarında Avrupa'dan kara yoluyla seyahat eden binlerce gurbetçiyi ağırlayan Alanya ve Antalya bölgesinde, bu kural değişikliğinin olası yansımaları yakından takip ediliyor. Özellikle uzun yoldan gelen ailelerin bölge içi ulaşımlarında sürücü değişimi yapabilmesi, tatilciler açısından trafikte pratik bir kolaylık sunuyor.