​CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Gazipaşa’daki geleneksel Yunt Yaylası şenliklerine katıldı. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Kaya için vatandaşlar, "Siyaset gözetmeksizin dertlerimizle ilgilenen, her an aramızda olan bir vekil" yorumunu yaptı.

​Gazipaşa’nın Mersin ve Karaman sınırındaki yüksek rakımlı Yunt Yaylası’nda düzenlenen yüzlerce yıllık geleneksel Yunt Pazarı etkinliği, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Şenliğe katılan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, vatandaşların büyük bir ilgisi ve sevgi seliyle karşılandı.

​Şenlik alanındaki vatandaşlar, Kaya'ya olan memnuniyetlerini dile getirirken, özellikle çiftçilerin ve esnafın sesi olduğu vurgusu öne çıktı. ​Etkinliğe katılan Alanya ve Gazipaşa'nın sevilen çiftçilerinden Özcan Güler, Milletvekili Aykut Kaya'ya sarılarak duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Aykut abim maşallah her yerdesin. Ben bir çiftçiyim; dertlerimi, esnafın sorunlarını ve herkesin sesini duyuruyorsun. Şimdi de buradasın. Keşke tüm milletvekilleri sizin gibi çalışkan, fedakâr ve halkın içinde olsalar."

​Şenlik alanında farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşların ortak noktası Kaya’nın "halktan biri" olmasıydı. Vatandaşlar, Kaya’nın siyasi parti ayrımı yapmaksızın toplumun her kesiminin sorunlarına duyarlı yaklaşmasını ve çözüm odaklı mücadelesini takdirle karşıladıklarını belirterek, "Sizi seviyoruz" mesajı verdiler.