Tıp uzmanları, erik tüketiminin damar sağlığı ve diyabet yönetimi üzerindeki olası etkilerini inceledi. Egeszseg Kalauz gazetesinde yayımlanan habere göre, yüksek lif ve polifenol içeren erik, kan şekerini dengelemede önemli bir rol oynuyor.

Eriğin bünyesinde doğal meyve şekeri bulunmasına rağmen glisemik indeksinin düşük olduğu belirtildi. Bu özellik, karbonhidratların vücut tarafından daha yavaş emilmesini sağlayarak kan şekerinde ani dalgalanmaların önüne geçiyor. Araştırmacılar, erikteki bitkisel bileşiklerin hücrelerdeki insülin duyarlılığını artırabileceğine dair bulgular elde etse de, bu etkinin kesin mekanizmalarına yönelik laboratuvar çalışmaları halen devam ediyor.

POLİFENOLLER DAMAR YAPISINI DESTEKLİYOR

Haberde, kardiyovasküler sistem ile kan şekeri seviyesi arasındaki doğrudan bağlantıya dikkat çekildi. Erikte bulunan polifenollerin iltihap karşıtı ve antioksidan özellikleri sayesinde damar yapısını koruduğu aktarıldı. Ayrıca meyvenin içerdiği potasyum mineralinin, tansiyonun normal seviyelerde kalmasına yardımcı olduğu ifade edildi. Karbonhidrat ağırlıklı öğünler sonrası yaşanan halsizlik ve uyku halinin kan şekerindeki hızlı değişimlerden kaynaklandığı, yapay tatlılar yerine erik gibi lifli meyvelerin tercih edilmesinin enerji seviyesini daha dengeli tuttuğu bildirildi.

DİYABET HASTALARI ERİĞİ NASIL TÜKETMELİ?

Uzmanlar, diyabet hastalarının meyve tüketimini tamamen kesmek yerine hekim kontrolünde porsiyon yönetimi sağlaması gerektiğini vurguluyor. Sağlık profesyonellerine göre, su oranı düşük ve kalori yoğunluğu yüksek olan kuru erik yerine taze erik tercih edilmeli. Karbonhidrat emilimini daha da yavaşlatmak amacıyla eriğin ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler veya sade yoğurt ile birlikte tüketilmesi öneriliyor.