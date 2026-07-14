Sirena Marine tarafından inşa edilen ve temmuz ayında suya indirilmesi planlanan Sirena Superyachts 42M modeli, henüz resmi tanıtımı yapılmadan satıldı. Eylülde düzenlenecek Monaco Yacht Show'da uluslararası vitrine çıkmaya hazırlanan lüks yat, lansman öncesi alıcı bularak denizcilik sektöründe dikkat çekti.

Şirketin Ticari Direktörü Ali Onger'in yaptığı açıklamaya göre, bu erken satış markaya duyulan güvenin önemli bir kanıtı niteliğinde. Onger, yatın halihazırda bir Sirena tekne sahibine satılmasının, firmanın mühendislik ve üretim kalitesine yönelik müşteri sadakatini gösterdiğini vurguladı.

TÜRK YAT SEKTÖRÜ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu gelişme, Türk yat endüstrisinin küresel pazardaki rekabet gücü açısından stratejik bir önem taşıyor. Türkiye, son yıllarda özel yapım ve yarı özel süper yat inşasında dünya genelinde üst sıralara tırmanırken, lansman öncesi gerçekleşen bu tür satışlar yerli tersanelerin uluslararası standartlardaki rüştünü ispatlıyor. Monaco Yacht Show gibi prestijli fuarlar öncesi sağlanan ticari başarılar, sektörün küresel arenadaki konumuna ve ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlıyor.