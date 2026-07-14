Türkiye genelinde artan konut ihtiyacına çözüm bulmak ve atıl durumdaki ticari alanları değerlendirmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla boş kalan ofislerin konuta dönüştürülmesi süreci kolaylaştırıldı.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel'in yaptığı açıklamaya göre, pandemi sonrası değişen çalışma koşulları ofis stokunu artırdı. Boşalan alışveriş merkezleri, banka binaları ve şirket merkezlerinin oluşturduğu atıl kapasite, 2023 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilk kez gündeme gelmişti. Yeni atılan adımla birlikte, halihazırda bitmiş ve kullanımda olan binalardaki ofislerin konuta çevrilmesinin önündeki engeller esnetildi.

DÖNÜŞÜM İÇİN ŞARTLAR NELER?

Düzenlemeden faydalanmak isteyen mülk sahiplerinin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Enstitü Başkanı Yüksel'in aktardığı bilgilere göre, dönüşümün birinci şartı binanın imar planında "konut+ofis" olarak tescil edilmiş olması. İkinci kritik nokta ise binadaki tüm ofislerin değil, yalnızca yüzde 60'lık kısmının konuta çevrilebilmesine izin verilmesi.

SÜRE BİR YIL İLE SINIRLANDIRILDI

Uygulama kalıcı bir hak doğurmuyor. Hak sahiplerinin bu imkandan yararlanabilmesi için yönetmelikte bir yıllık geçici bir süre öngörülüyor. Belirlenen bu süre zarfında atıl durumdaki binaların sisteme dahil edilmesiyle, hem gayrimenkul stoğunun verimli kullanılması hem de piyasadaki konut arzına ek kaynak yaratılması hedefleniyor.