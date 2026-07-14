Beslenme uzmanlarının aktardığına göre, kalsiyum ve protein kaynağı olan süt tüketiminde inek ve keçi sütü arasındaki biyolojik farklar sağlık üzerinde belirleyici rol oynuyor. Geleneksel tüketimde ilk sırada yer alan inek sütü B12 vitamini açısından zenginken, keçi sütü sindirim kolaylığı ve düşük alerji riskiyle öne çıkıyor.

KEÇİ SÜTÜNÜN SİNDİRİM SİSTEMİNE ETKİSİ NEDİR?

Uzman değerlendirmelerine göre, keçi sütünün sindiriminin daha kolay olmasının temel nedeni içerdiği yağ moleküllerinin boyutudur. İnek sütüne kıyasla daha küçük yağ moleküllerine sahip olan keçi sütü, midede daha yumuşak bir pıhtı oluşturarak sindirim sistemini yormadan emilir. Aynı zamanda doğal yapısında daha az laktoz barındırması, hafif laktoz hassasiyeti olan kişilerde gaz ve şişkinlik problemlerini en aza indirir.

HANGİ SÜT DAHA YÜKSEK BESİN DEĞERİNE SAHİP?

İki süt türü besin değerleri açısından incelendiğinde farklı avantajlar sunuyor. İnek sütü B12 vitamini ve selenyum kaynağı olarak öne çıkarken, keçi sütü kalsiyum, potasyum ve A vitamini açısından daha zengin bir profil çiziyor. Özellikle bebek ve çocuklarda sık görülen inek sütü alerjisinin temel nedeni olan "Alpha S1 Casein" proteini, keçi sütünde yok denecek kadar az bulunuyor.

HASSAS BÜNYELER İÇİN PRATİK TÜKETİM ÖNERİSİ NEDİR?

Beslenme uzmanları, genel vücut sağlığı için her iki süt türünün de beslenme rutinine dengeli şekilde dahil edilebileceğini bildiriyor. Ancak bağırsak yapısı hassas olan veya inek sütü tükettikten sonra sindirim sorunları yaşayan bireylerin, günlük kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için keçi sütünü tercih etmeleri öneriliyor. Bu geçişin porsiyon kontrolü sağlanarak yapılması, mide florasının yeni besin yapısına adaptasyonu açısından önem taşıyor.