Senegal Erkek Milli Futbol Takımı'nda 10 yıldır görev yapan takım doktorunun kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunun anlaşılması spor kamuoyunda krize yol açtı. Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall'ın yaptığı açıklamaya göre, Doktor Faye'nin asıl uzmanlık alanının geç fark edilmesi üzerine sağlık heyetinde değişime gidiliyor.

Federasyon yetkilileri, uzun süredir takımın başarısı için çalışan sağlık personelinin branş uyuşmazlığının futbolcular arasında rahatsızlık yarattığını bildirdi. Özellikle oyuncuların, uzmanlık alanı futbol hekimliği olmayan bir doktora tedavi olurken kendilerini güvende hissetmedikleri yönündeki şikayetleri yönetime ulaştı.

OYUNCULARDAN GÜVENLİK ŞİKAYETİ

Federasyon Başkanı Fall, durumun ortaya çıkmasının ardından takımdan gelen tepkileri değerlendirdiklerini aktardı. Fall, sporculara daha fazla güven verecek ve doğrudan spor hekimliği branşıyla uyumlu bir uzmanlık sunmaları gerektiğini belirterek yönetimsel zafiyeti kabul etti.

SPOR HEKİMLİĞİ NEDEN KRİTİK BİR UZMANLIK?

Üst düzey futbol organizasyonlarında takım doktorlarının ortopedi, travmatoloji ve spor hekimliği uzmanlıklarına sahip olması, sakatlıkların hızlı teşhisi ve performans yönetimi açısından temel bir standart kabul ediliyor. Uzmanlık dışı müdahaleler, profesyonel sporcuların kariyerini doğrudan etkileyebiliyor.

Söz konusu doktorun 2026

Dünya Kupası süreci gibi önemli organizasyonlarda da görev almış olması, milli takımlardaki sağlık ekibi denetimlerinin yetersizliğini gündeme taşıdı. Senegal Futbol Federasyonu'nun sağlık kurulunda kısa süre içinde kapsamlı bir yapılandırmaya gitmesi bekleniyor.