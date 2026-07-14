Kanada merkezli içerik ve teknoloji şirketi Thomson Reuters, küresel mühendislik kadrolarında yapay zeka odaklı kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Hukuk, vergi ve mevzuat alanlarındaki ürünlerine yapay zeka teknolojilerini entegre etmeyi hedefleyen şirket, mühendislik birimindeki 500 pozisyonu kapatmaya hazırlanırken 250 yeni yapay zeka uzmanını işe alacağını duyurdu.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, söz konusu düzenleme Reuters Haber Ajansı'nın gazetecilik faaliyetlerini değil, doğrudan operasyon ve teknoloji birimlerini kapsıyor. Şirket sözcüsü, müşteri beklentilerindeki değişime dikkat çekerek kaynakların yapay zeka destekli araştırma ve belge inceleme araçlarına yönlendirildiğini bildirdi.

KESİNTİ BİLANÇOSU VE YENİ İSTİHDAM PLANI

Thomson Reuters'ın 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan verilere göre, şirketin dünya genelinde yaklaşık 27 bin 100 çalışanı bulunuyor. İşten çıkarmaların beklenen seviye olan 500 kişiye ulaşması durumunda, yaklaşık 9 bin 400 kişinin görev yaptığı teknoloji bölümündeki çalışanların yüzde 5,2'si bu düzenlemeden etkilenmiş olacak.

Kadro azaltımıyla eş zamanlı olarak yürütülecek yeni istihdam planı kapsamında, gelecek iki yıl içerisinde dünya genelinde 250'den fazla yeni mühendislik pozisyonu oluşturulacak. Bu kadroların büyük bölümünün, yapay zeka teknolojilerinde uzmanlaşmış kıdemli mühendislerden oluşması planlanıyor. İşten çıkarılan personellere ise geçiş sürecinde destek sağlanacağı belirtildi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA ETKİSİ NASIL BÜYÜYOR?

Yapay zeka araçlarının kod yazım süreçlerini hızlandırması, teknoloji devlerinin aynı projeleri daha küçük ekiplerle yürütmesine olanak tanıyor. Şirketler, yüksek maliyetli veri merkezi yatırımlarını finanse edebilmek için operasyonel giderleri düşürme yoluna gidiyor. Bu durum, genel mühendislik pozisyonlarına olan ihtiyacı azaltırken, yapay zeka modellerini ürünlere entegre edebilecek özel yeteneklere sahip çalışanlara yönelik talebi artırıyor.

Sektördeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi verilerine göre, teknoloji endüstrisindeki bu dönüşüm 2026 yılında hız kazandı. Yıl başından bu yana 228 teknoloji şirketinde yaklaşık 120 bin çalışan işini kaybetti. Meta, Amazon, Microsoft ve Oracle gibi şirketlerin de benzer şekilde yapay zeka yatırımlarını artırırken belirli iş birimlerinde personel sayısını azalttığı biliniyor.