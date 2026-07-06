Olay, Pelitözü Mahallesi Gölpark mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş Tempra marka otomobiliyle seyir halinde olan H.Ö., jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ters yöne girerek kaçışını sürdüren sürücü, ekiplerin takibi sonucunda Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice köyü yakınlarında bir tarlada aracıyla birlikte yakalandı.

420 Bin 743 TL Ceza Kesildi

Gözaltına alınan H.Ö.'nün yapılan kontrollerinde çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Sürücüye; ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, ters yönde ilerlemek, eksik plaka kullanmak, emniyet kemeri takmamak, trafik işaret ve levhalarına uymamak ile araç üzerine izinsiz afiş asmak gibi çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 420 bin 743 TL idari para cezası uygulandı.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan H.Ö.'nün aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

Saatler Sonra Evinde Ölü Bulundu

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından arkadaşları tarafından Beşiktaş Mahallesi'ndeki evine bırakılan H.Ö., odasına geçti. Bir süre sonra evden silah sesi gelmesi üzerine odaya giren annesi, oğlunu ağır yaralı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Ö.'nün, ruhsatsız tüfekle kendisini vurarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Genç sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, ölümün kesin nedeni yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.