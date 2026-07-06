TEAM Akfen İnşaat'ın desteklediği Paralimpik Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle bir kez daha adından söz ettirdi. Başarılı sporcu, 400 metre yarışında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde ise Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet, başarılı performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Son yıllarda para atletizm branşında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan Aysel Önder, bu kez de Türkiye Şampiyonası'nda iki farklı kategoride derece elde ederek başarısını bir kez daha kanıtladı.

U23'te Zirvenin Sahibi Oldu

400 metre yarışında güçlü rakiplerini geride bırakan Aysel Önder, U23 kategorisinde finiş çizgisini ilk sırada geçerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Aynı yarışta Büyükler kategorisinde de mücadele eden milli atlet, üstün performansıyla Türkiye ikinciliğini elde etti.

Uluslararası Hedeflere Emin Adımlarla

Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Aysel Önder'in bu dereceleri, önümüzdeki dönemde katılacağı uluslararası organizasyonlar öncesinde moral kaynağı oldu. Başarılı sporcunun, sezonun devamında hem Avrupa hem de dünya çapındaki şampiyonalarda yeni madalyalar kazanması hedefleniyor.

TEAM Akfen İnşaat tarafından desteklenen milli sporcu, disiplinli çalışması ve istikrarlı performansıyla Türk atletizminin gelecek vadeden isimleri arasında gösterilirken, elde ettiği başarılarla genç sporculara da örnek olmaya devam ediyor.