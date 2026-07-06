Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, temizlik aracının geçtiği cadde boyunca büyük bir toz bulutunun oluştuğu görülüyor. Aracın arkasında yükselen yoğun toz nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman azalırken, yol kenarındaki binalar, iş yerleri ve park halindeki araçlar kısa sürede toz tabakasıyla kaplandı.

Balkonlar ve Araçlar Toz İçinde Kaldı

Mahalle sakinleri, temizlik çalışmasının ardından balkonlarını ve araçlarını yeniden temizlemek zorunda kaldıklarını belirtti. Özellikle yaz aylarında sıcak hava nedeniyle pencere ve balkon kapılarını açık bırakan vatandaşlar, evlerinin içerisine kadar dolan toz nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, yol yüzeyindeki tozun suyla bastırılmadan ya da vakum sistemi etkin şekilde kullanılmadan temizlenmeye çalışılmasının bu görüntülere neden olduğunu savunarak uygulamanın gözden geçirilmesini istedi.

"Temizlik Yapılırken Kirleniyoruz"

Yaşanan duruma tepki gösteren bölge sakinleri, temizlik çalışmasının amacına ulaşmadığını belirterek, "Sokak temizleniyor ama biz tozun içinde kalıyoruz. Balkonlarımız, camlarımız ve araçlarımız birkaç dakika içinde yeniden kirleniyor. Temizlik yapılırken çevrenin bu kadar olumsuz etkilenmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar ise özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde benzer görüntülerin sık sık yaşandığını öne sürerek, temizlik çalışmalarının daha uygun saatlerde ve farklı yöntemlerle yapılmasını talep etti.

Daha Etkin Yöntem Talebi

Mahalle sakinleri, cadde temizliğinde toz oluşumunu en aza indirecek sulama sistemlerinin veya daha güçlü vakumlu temizlik araçlarının kullanılmasının hem çevre hem de halk sağlığı açısından daha doğru olacağını dile getirdi.

Özellikle yaz aylarında kuru zeminde yapılan temizlik çalışmalarının hava kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirten vatandaşlar, belediyeden konuya ilişkin gerekli incelemeyi yapmasını ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için çalışma yöntemlerini gözden geçirmesini istedi.

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, vatandaşlar temizlik çalışmalarının çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde planlanması gerektiğini vurguladı.