Antalya'nın mağaralarıyla ünlü Konyaaltı ilçesi, yeni bir keşifle gündeme geldi. Bölgede saha çalışması yapan Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri ile çevre gönüllüleri, daha önce resmi envantere girmemiş bir mağara tespit etti. İlk incelemelerde mağaranın jeolojik yapısının oldukça zengin olduğu ve bilimsel araştırmalar açısından önemli veriler barındırabileceği değerlendirildi.

İç kısmı henüz tamamen keşfedilemedi

Uzmanların yaptığı ilk incelemelere göre mağara yaklaşık 14 metrelik dikey bir inişle başlıyor. İç bölümlerde sarkıt, dikit ve damla taşı oluşumlarının yanı sıra farklı odacıklar ile devam eden galeriler bulunduğu belirlendi. Ekipler, mağaranın son noktasına henüz ulaşılamadığını ve araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

Ayrıntılı harita hazırlanıyor

Türkiye Mağaracılık Federasyonu, mağaranın uzunluğu, galerileri ve jeolojik özelliklerini ortaya koymak amacıyla ayrıntılı haritalama çalışmalarını başlattı. Hazırlanacak raporun ardından mağaranın resmi kayıt sistemine dahil edilmesi ve bilimsel çalışmalara açılması hedefleniyor.

Keşfedilen mağaranın, tarih öncesi dönemlere ait duvar resimleriyle bilinen İsli (Karaindibi) Mağarası'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Antik kalıntılar dikkat çekiyor

pusnet.com'da yer alan habere göre, yeni mağaranın bulunduğu alan yalnızca doğal yapısıyla değil, çevresindeki tarihi izlerle de öne çıkıyor. Uzmanlar, mağaranın yakın çevresinde antik çiftlik yerleşimine ait kalıntılar ile tarihi taş döşeli yol izlerinin bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle bölgenin hem jeolojik hem de arkeolojik açıdan birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edilirken, kapsamlı bilimsel incelemelerin önemine dikkat çekildi.

Kalker ocağı uyarısı

Geyikbayırı Yaşam Platformu ise mağaranın, kalker ocağı ruhsat sahasının sınırına yakın konumda bulunduğunu belirterek olası madencilik faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

Platform, delme ve patlatma yöntemiyle yürütülebilecek çalışmaların yalnızca mağaraya değil, çevredeki orman ekosistemi ile tarihi kalıntılara da zarar verebileceğini savundu.

Koruma altına alınması isteniyor

Mağaracılar ve çevre gönüllüleri, Türkiye Mağaracılık Federasyonu tarafından hazırlanacak teknik raporun ardından mağaranın acilen tescil edilmesini talep ediyor.

Uzmanlar ayrıca yeni keşfedilen mağara ile İsli Mağarası'nın aynı doğal ve kültürel miras alanı kapsamında değerlendirilerek koruma sınırlarının yeniden düzenlenmesinin bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.