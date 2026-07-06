Alanya'da rögar giderine düşen yavru kedi, belediye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen vatandaşlar, kanalizasyon rögarından gelen kedi seslerini fark ederek giderin içine baktı. Rögar içerisinde mahsur kalan yavru kediyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi'ne bildirdi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Alanya Belediyesi ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından rögar kapağı açıldı ve ekiplerden bir görevli kanalizasyon hattına inerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Dar ve karanlık alanda gerçekleştirilen dikkatli çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedinin ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Korktuğu gözlenen minik kedi, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığının anlaşılması üzerine yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mahalle sakinleri, ihbarın ardından kısa sürede olay yerine gelerek yavru kediyi kurtaran Alanya Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Belediye ekipleri ise benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden yetkililere haber vermelerinin, hem hayvanların hem de insanların güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.