İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli diplomatik organizasyonlarından biri olarak gösterilen NATO Zirvesi'nin Türkiye açısından tarihi bir önem taşıdığını vurguladı. Çiftçi, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanması için tüm kurumların tam koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti.

Tüm Güvenlik Başlıkları Tek Tek Değerlendirildi

Bakan Çiftçi, toplantıda zirve süresince uygulanacak güvenlik planının ayrıntılı şekilde ele alındığını ifade ederek, havalimanlarından zirve alanlarına, liderlerin konaklayacağı otellerden ulaşım güzergâhlarına kadar tüm noktaların detaylı şekilde planlandığını söyledi.

Ayrıca siber güvenlik, olası toplumsal olaylar, acil durum senaryoları ve kritik altyapıların korunmasına yönelik alınan tedbirlerin de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

"Türkiye Tarihi Bir Organizasyona Ev Sahipliği Yapıyor"

Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin böylesine kritik bir dönemde NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturmasının uluslararası diplomasi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması tarihi bir başarıdır."

Çiftçi, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı ve devlet kurumlarının güçlü organizasyon kabiliyetinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Emniyet ve Jandarma Tam Koordinasyon İçinde

Zirvenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili tüm kamu kurumlarının ortak çalışma yürüttüğünü belirten Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin zirve süresince 24 saat esasına göre görev yapacağını söyledi.

Liderlerin güvenli ulaşımı, toplantı salonlarının korunması, konaklama alanlarının güvenliği ve şehir genelindeki trafik düzenlemeleri de hazırlanan güvenlik planı kapsamında titizlikle uygulanacak.

Ankara Dünyanın Gündeminde

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara, NATO üyesi ülkelerin liderleri ile çok sayıda uluslararası heyeti ağırlayacak. Zirve, alınacak kararlar ve yapılacak temasların yanı sıra, Türkiye'nin ev sahipliği ve organizasyon kapasitesi açısından da uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasını, "Emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız. Rabb'im gayretimizi bereketli, tedbirlerimizi isabetli, vazifemizi muvaffak eylesin." sözleriyle tamamladı.