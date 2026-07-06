Kaza, saat 16.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkari yönünden Van istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan 65 EY 983 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil Hurdaya Döndü

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı adeta kamyonun altına girerken, araçta bulunan kişiler ağır şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla çalışma yaptı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin yapılacak resmi işlemlerin ardından açıklanması beklenirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.