Kolombiya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Davinson Sanchez, takımının son 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri oldu. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki liderliğiyle öne çıkan tecrübeli futbolcu, turnuvanın en çok konuşulan savunmacıları arasında yer aldı.

Inter Takibe Aldı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Davinson Sanchez'i uzun süredir takip eden Inter, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Kolombiyalı yıldızı transfer listesine ekledi. Fotomaç'ın, İtalyan basınından Tuttomercato'ya dayandırdığı haberde, Inter'in Sanchez'i yeni sezon kadrosu için önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.

Galatasaray'ın İki Teklifi Reddettiği İddia Edildi

Davinson Sanchez'in adı daha önce Serie A temsilcisi Como ile de anılmıştı. Haberde, Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı futbolcu için gelen iki resmi teklifi geri çevirdiği öne sürülürken, sarı-kırmızılı kulübün oyuncu için belirlediği bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu ifade edildi.

Karar Galatasaray'ın

Galatasaray yönetiminin, savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Sanchez'i kolay kolay bırakmak istemediği belirtilirken, transfer sürecinin ancak kulübün belirlediği bonservis bedeline ulaşılması halinde ilerleyebileceği değerlendiriliyor.

Yeni sezon öncesi Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunan Davinson Sanchez'in geleceği, yaz transfer döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olmaya aday görünüyor.