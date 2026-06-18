Alanyaspor, yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen ve Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kadrosunu şekillendiren turuncu-yeşilli ekip, daha önce takım forması giyen Salih Uçan için yeniden devreye girdi.

Beşiktaş'ta görevine başlayan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun gelecek sezon planlamasında yer almadığı belirtilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı takımla yollarını ayırmasının ardından Alanyaspor yönetimi transfer girişimlerini hızlandırdı.

Edinilen bilgilere göre Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, deneyimli futbolcuyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan temaslarda önemli mesafe kat edildiği ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

ALANYASPOR ESKİ OYUNCUSUNU GERİ İSTİYOR

Salih Uçan, Alanyaspor formasıyla daha önce başarılı bir dönem geçirmiş ve takımın orta saha organizasyonunda önemli rol üstlenmişti. Özellikle 2019-2020 sezonundaki performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, daha sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Alanyaspor yönetimi, Süper Lig tecrübesi yüksek bir isim olan Salih Uçan'ın yeniden takıma katılmasıyla orta sahadaki oyun aklını güçlendirmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcunun, genç oyunculara liderlik etmesinin de önemli bir avantaj olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

JOAO PEREIRA'DAN TRANSFERE ONAY

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren teknik direktör Joao Pereira'nın da transfer konusunda olumlu görüş bildirdiği ifade ediliyor. Pereira'nın, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Salih Uçan transferine öncelik verilmesini istediği belirtiliyor.

Teknik heyet, deneyimli orta saha oyuncusunun oyun kurulumunda ve top hakimiyetinde takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

GEÇEN SEZON 19 MAÇTA GÖREV ALDI

Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli futbolcu ligde skor katkısı üretemezken, Türkiye Kupası'nda 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Uzun yıllardır Süper Lig'in önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Salih Uçan'ın tecrübesi, oyun görüşü ve pas kalitesiyle Alanyaspor'un orta saha hattına önemli bir denge kazandırması bekleniyor.

AVRUPA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KADRO GÜÇLENİYOR

Yeni sezonda üst sıraları zorlamak isteyen Alanyaspor, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yönetim, hem tecrübeli hem de ligi yakından tanıyan isimleri kadroya dahil ederek istikrarlı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Salih Uçan transferinin gerçekleşmesi halinde turuncu-yeşilli ekip, orta sahadaki tecrübe eksikliğini önemli ölçüde gidermiş olacak. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.