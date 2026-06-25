Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde yaşanan aile içi şiddet olayı, bir kadının yaralanmasıyla sonuçlandı. Evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen S.K. (45), jandarma ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, İncekum Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre S.K., eşini bacağından bıçakla yaraladı.

Evden yükselen sesleri duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli S.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, S.K.'nin "kasten yaralama" ve "kadına yönelik şiddet" kapsamında tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.