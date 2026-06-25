Programda hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen iki isme plaket takdim edildi. Alanya'da görev süreleri sona eren ve yeni görev yerlerine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ile Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yılmaz onuruna veda yemeği düzenlendi. Alanya protokolünün katıldığı programda, kamu hizmetlerine sundukları katkılar dolayısıyla iki isme teşekkür edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Dr. Ali Öztürk ile Antalya'ya atanan Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yılmaz için gerçekleştirilen veda programı, ilçe protokolünü bir araya getirdi. Programda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, her iki ismin de görev yaptıkları süre boyunca Alanya'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek emekleri için teşekkür etti. Kaymakam Öztürk, Dr. Ali Öztürk ve Erhan Yılmaz'a ilçeye sundukları katkılardan dolayı plaket takdim etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, protokol üyeleri de yeni görev yerlerine atanan Dr. Ali Öztürk ve Erhan Yılmaz'a başarı dileklerini iletti. Veda yemeği, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi