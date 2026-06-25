Antalya Alanya'nın Oba Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir PVC iş yerinde çıkan yangının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan G.B. (37) isimli kadın şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda, iş yerinin şüpheli tarafından kundaklandığı iddia edildi. Bunun üzerine ekipler, düzenledikleri operasyonla G.B.'yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, dosyadaki delilleri değerlendirerek G.B. hakkında tutuklama kararı verdi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARINI ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararın ardından adliye koridorunda hareketli anlar yaşandı. Avukatından tutuklandığını öğrenen G.B., çığlık atarak kendisini mahkeme salonunun önünde yere bıraktı.

Sinir krizi geçiren şüpheliye adliyede görevli kadın polisler müdahale etti. Bir süre sakinleştirilmeye çalışılan kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.