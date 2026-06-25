ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, çocukluk yıllarından bu yana doktor olmayı hayal eden kızı Simge Yılmaz'ın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun olmasının gururunu yaşadı. Başarılı eğitim hayatını üstün performansla tamamlayan Simge Yılmaz, fakültenin ilk mezunları arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Tıp eğitimini başarıyla tamamlayan genç doktor, düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını alırken meslek yemini ederek hekimlik görevine ilk adımını attı. Törene katılan ailesi ve yakınları, Simge Yılmaz'ın bu anlamlı gününde büyük mutluluk yaşarken, mezuniyet sevinci duygusal anlara da sahne oldu.

Altı yıllık zorlu eğitim sürecini azim ve disiplinle tamamlayan Simge Yılmaz'ın onur derecesiyle mezun olması, hem ailesini hem de eğitim camiasını sevindirdi. Fakültenin ilk mezunları arasında bulunması ise elde ettiği başarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kızının başarısını büyük bir gururla paylaşan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, eğitim sürecinde emeği bulunan tüm öğretmenlere ve akademisyenlere teşekkür etti. Özellikle Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan'ın öğrencilerine gösterdiği ilgi ve rehberliğin çok kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, eğitim hayatı boyunca Simge'ye destek olan herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Evladının çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Yusuf Yılmaz, "Çocukluğundan beri doktor olmayı isteyen kızımız, bugün bu hayaline ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Onun azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı bizlere büyük gurur yaşattı. Rabbim meslek hayatı boyunca başarılarını daim eylesin. Daha iyileri bütün evlatlarımıza nasip olsun. Ettiği meslek yeminine bağlı kalarak insanlığa faydalı, vicdanlı ve başarılı bir hekim olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Meslek hayatına ilk adımını atan genç doktor Simge Yılmaz'ın, sağlık alanında başarılı çalışmalara imza atması ve insan hayatına dokunan örnek bir hekim olması temennisiyle ailesi, yakınları ve eğitim camiası tarafından tebrik edildi.